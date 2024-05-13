“造车新势力”Vinfast VF3 车型上市，售 2.35 亿越南盾起

IT之家 5 月 13 日消息，越南造车新势力 VinFast 旗下 VF3 车型目前已经正式上市，采用电池租赁方案的“不含电池”版本起售价 2.35 亿越南盾（IT之家备注：当前约 66270 元人民币），含电池的起售价为 3.22 亿越南盾（当前约 90804 元人民币），可选蓝 / 白 / 红 / 灰 / 黄 / 绿 / 粉 / 浅蓝等配色。

外观方面，该车外形迷你，整体造型以方正为主，不过前脸视角效果较为宽大，配备黑色无漆材质前后保险杠、四轮轮眉和侧裙，采用 16 英寸轮毂。

座舱方面，该车采用双门四座布局，配备 10 英寸中控屏幕，具备手机互联功能，方向盘采用 D 型切割工艺。

规格方面，该车尺寸为 3190x1679x1622mm，轴距 2075mm，搭载 32kW 电机驱动后轮，最大扭矩 110Nm，EPA 测试标准下的续航里程为 130 英里（约 210 公里），锂离子电池组的容量为 18.64 千瓦时，电量 10%-70% 充电时间为 36 分钟。

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