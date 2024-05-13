扎克伯格：AI 数据中心 GPU 紧缺正在缓解，电力将成新瓶颈

IT之家 5 月 13 日消息，Meto CEO 马克・扎克伯格（Mark Zuckerberg）近日在接受油管 Dwarkesh Patel 频道采访时表示，AI 数据中心的 GPU 紧缺已在缓解过程中，未来的瓶颈将是电力供应。

扎克伯格首先提到，此前一段时间，IT 企业即使资金充足也难以买到全部所需数量的 AI GPU，但这一情况目前已开始缓解。

目前新建的单一数据中心在整体功耗方面可达到 50~100MW 乃至 150MW；

但扎克伯格认为 1GW 级别的数据中心不会很快出现，毕竟这相当于将一整个核电机组的发电能力用于训练 AI（IT之家注：作为参考，我国华龙一号核电机组单台装机容量即约 1.2GW）。

扎克伯格表示，整体而言各国对能源行业的管理更为严格，这意味着为大型数据中心建设配套能源设施（包括发电站、变电站、输电系统）的审批更为缓慢。同时这些设施本身的建设周期也较长。

AI 数据中心的增长不可能长期维持目前的速度，终将遭遇电力瓶颈：能源行业不同于 AI，资本投入不能在短时间内收获成效，新增电力供给的交付远慢于数据中心本身。

数字基础设施投资管理企业 DigitalBridge 也持有类似看法，近期在财报会议上表示该公司在未来 18~24 个月内就将用尽电力配额。

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