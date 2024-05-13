因隐私问题，微软 Edge 浏览器将完全移除创建者关注功能

IT之家 5 月 13 日消息，微软 Edge 浏览器正着手移除一项备受争议的创建者关注功能，以保护用户隐私。

爆料人士 @Leopeva64 在最新的 Edge Canary 和 Dev 版本中发现了相关证据，表明微软即将完全移除允许用户在“收藏”面板中关注喜爱的创建者的功能。这项功能在几年前推出，但据称在尊重用户隐私方面造成了负面影响。

IT之家注意到，去年 The Verge 发布了一篇报道，指出 Edge 浏览器的关注创建者功能存在严重缺陷，导致浏览器会将用户访问的每个网站信息发送给必应搜索引擎。此事件引发了 Edge 用户的强烈不满，微软虽然声明会对此进行调查，但只是悄悄地移除了地址栏中的关注创建者按钮，用户仍然可以在“收藏”面板的“关注中”标签页看到他们关注的创建者。然而，在最新的 Edge Dev 和 Canary 版本中，此选项也消失了。

目前，Edge 用户仍然可以在浏览器设置的“隐私、搜索和服务”页面找到关注创建者的开关，但开启后并不会恢复相关功能。值得注意的是，点击“收藏和关注”弹出窗口中的“了解更多”按钮，会跳转到微软支持页面，该页面解释了“收藏”功能的工作原理，但完全没有提到关注创建者的选项。所有这些证据都表明，微软正在逐步淘汰这项功能。不过，也不能排除未来该功能在解决隐私问题后重新上线的可能性。

如果你习惯于关注喜爱的创建者获取最新内容，谷歌 Chrome 浏览器仍然提供此功能。但是，关注创建者功能仅适用于移动端用户。如果你使用的是安卓手机上的 Chrome 浏览器，可以通过启用“web-feed”flag 开启关注创建者功能。

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