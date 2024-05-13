微软 Edge 浏览器将迎新功能：用 AI 生成专属个性化主题

IT之家 5 月 13 日消息，微软一直在为 Edge 浏览器加入各种人工智能功能，继之前加入了强大的图片编辑工具和利用人工智能调整浏览器设置的功能后，现在 Edge 又将迎来一项有趣的新功能，帮助用户打造独一无二的专属浏览器主题。

根据微软 365 路线图，微软正计划在 Edge 浏览器中加入人工智能主题生成器。这项功能可以让用户输入文本描述，然后人工智能会生成一系列图片供用户预览，并将其设置为浏览器主题。应用主题后，生成的图片将会被设置为 Edge 新标签页的背景，并且浏览器框架的颜色也将与图片的主色调相匹配。

为了满足企业办公的需求，管理员可以选择禁用这项功能。但如果你是在个人电脑上使用 Edge 浏览器，很快就可以通过文本描述让 Edge 利用 AI 生成独一无二的主题。

这项功能目前还没有正式上线，不过好在等待的时间不会太久。IT之家注意到，路线图显示微软计划在 2024 年 6 月份推出这项功能，并且很有可能会在功能正式发布之前的一周左右将其加入到 Edge 的测试版分支中。考虑到微软已经拥有功能强大的 Designer 人工智能图像生成器，本次推出的主题生成器或许会借助现有工具实现令人惊艳的效果。

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