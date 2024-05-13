豪掷 40 亿欧元，微软在法国最大投资官宣落地 AI 领域

IT之家 5 月 13 日消息，微软公司周日宣布，将在法国投资 40 亿欧元（IT之家备注：当前约 311.6 亿元人民币），这笔投资将在 2027 年之前进行。

该决定在第七届“选择法国”（Choose France）峰会前宣布，该峰会的目的是吸引外国投资者向法国投资，法国总统将在巴黎凡尔赛宫主持这次峰会。法国总统今天早上在微软法国总部，与首次到访法国的微软总裁布拉德・史密斯（Brad Smith）进行了会面。

史密斯向法新社表示，这是微软进入法国 41 年以来最大的一笔投资，这笔投资资金的大部分将集中在人工智能（AI）领域，同时微软将在法国城市米卢斯（Mulhouse、法国东部城市）设立一个数据中心。

史密斯还表示，微软作出这一决定的原因是法国为欧洲的“关键领导者”，同时法国还“对无碳能源市场作出长期承诺”。

亚马逊也宣布将在法国投资 12 亿欧元（当前约 93.48 亿元人民币），同时创造 3000 个工作岗位，这笔投资将用来在法国发展亚马逊云服务（AWS）的基础设施。

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