OPPO Pad Air 2 平板电脑开启 ColorOS 14 公测招募

IT之家 5 月 13 日消息，OPPO Pad Air 2 平板电脑今日开启 ColorOS 14 公测版招募，招募时间从今日（5 月 13 日）- 5 月 16 日。

此次招募结束后 5 个工作日内将分批进行审核，审核结果以平板的尝鲜申请界面显示为准，版本将在审核完成后分批进行推送。

IT之家附 OPPO Pad Air 2 申请 ColorOS 14 公测版情况如下：

申请方式

申请前，用户需确保自己的平板升级至基础版本 13.2.0.412、13.2.0.425、13.2.0.426 （版本号查看方法：设置 → 关于本机 → 版本信息 → 版本号）。

‎用户需在平板上点击“设置 → 关于本机 → 顶部版本信息（“平板名称”上方） → 右上角设置按钮 → 尝鲜申请 → 升级公测 ”，然后按照提示进行申请。

提交申请后，管理人员将在招募结束后，根据用户的问卷填写情况进行资格审核，审核结果将以平板的尝鲜申请界面显示为准。

注意事项

升级前用户需提前备份个人重要数据，避免升级后不兼容或其他情况导致数据丢失。

升级后两天内，系统后台会进行一系列适配优化动作，可能会导致平板出现发热、卡顿、耗电快的现象。建议用户升级后灭屏充电 2 小时后重启平板，或正常使用一段时间后会自行恢复。

内测 log 版的测试周期为 4~6 月不等，测试结束后会统一推送正式版，中途不会推送公测版。

OPPO ColorOS 14 于 11 月 16 日发布，该系统基于安卓 14 打造，新增“流体云通知”设计，在通知栏即时展示信息控件，支持各种设备（手机、平板、手表等），并提供自适应开发框架，号称“一次接入多端可用”。

ColorOS 14 新增“中转站”功能，号称是“跨设备的超级临时存储空间”，并声称系统支持了 60 多种文件格式。

此外，新系统还新增了“Phone Link”功能，允许手机与电脑无缝互联、实现更高效的跨端协同；并介绍了设备拥有的“随身工作台”功能，号称用户只要登录个人账号，就能在任意设备的浏览器上搜索、访问、编辑、分享 OPPO 设备上的软件。

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