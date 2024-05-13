高通骁龙 X Plus 处理器售价约为 13 代酷睿一半，第二代骁龙 X 系列 2025 年下半年推出

IT之家 5 月 13 日消息，海外媒体 VideoCardz 在网络上发现了一份戴尔去年 8 月的内部文档，其 XPS 产品路线图泄露了高通骁龙 X 系列处理器的信息。

▲ 文档来源 VideoCardz，下同

路线图显示第二代骁龙 X 系列“QC ORYON V2”处理器将于 2025 年下半年推出，第三代骁龙 X 系列“QC ORYON V3”处理器将于 2027 年第四季度推出。

此外，搭载第二代骁龙 X 系列处理器的戴尔 XPS 13（代号 DIVO）与 XPS 14（代号 HURACAN）笔记本将于 2026 年上市。

此外，文档信息显示即将发布的新款戴尔 XPS 13 9345 笔记本，其 10 核处理器（即骁龙 X Plus）成本约为 145 美元（IT之家备注：当前约 1050 元人民币），比前代 i7-1360p 处理器在产品换代时的预计成本 276 美元（当前约 1998 元人民币）低约 47.5%。

▲ 戴尔 XPS 13 9345 笔记本

关于本次泄露的其他平台及产品信息，IT之家稍后将会带来更多报道。

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