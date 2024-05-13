戴尔 XPS 13 9345 笔记本详细规格泄露：骁龙 X Elite / Plus、计划采用 Tandem OLED 屏幕

IT之家 5 月 13 日消息，海外媒体 VideoCardz 在网络上发现了一份戴尔去年 8 月的内部文档，其 XPS 产品路线图泄露了即将发布的戴尔 XPS 13 9345 笔记本的详细规格与产品计划。

▲ 文档来源 VideoCardz，下同

戴尔 XPS 13 9345 笔记本代号“TributoQC”，搭载高通骁龙 X Plus / X Elite 处理器，计划采用来自 LG Display 的 2.8K Tandem 叠层柔性 OLED 触控屏。

此外，新机还将采用全新散热方案，最高 64GB LPDDR5X 8400 内存，曾经考虑过的 4K LCD 版本去年被否决。

“TributoQC”基本对齐了“TributoMTL”即已经上市的 XPS 13 9340 笔记本的改进，提供石墨色与铂金色两种颜色，取消了对应的 Latitude 商用版本 ，取消了 8 核心版本（IT之家注：至今仍未有 8 核骁龙 X 处理器信息泄露）计划。

值得注意的是：

去年 8 月戴尔仍将骁龙 X 系列处理器称为“8cx Gen 4”

计划中的 Tandem OLED 屏幕并没有冲击更高的屏幕亮度，仍为 400 尼特

处理器 TDP 功耗为 17.5W / 25.5W

电池容量 55Wh，目标 Netflix 视频观看续航时间超 20 小时

重 2.67 磅（IT之家备注：约 1.21 公斤）

戴尔 XPS 13 9345 笔记本目标起步价格为 1199 美元（当前约 8681 元人民币），计划在 18 个月生命周期内销售约 241000 台。

新款 XPS 13 高通版笔记本计划推出五款主要配置：

骁龙 X Plus（10 核）/ 16GB

骁龙 X Plus（10 核）/ 32GB

骁龙 X Elite（12 核）/ 16GB

骁龙 X Elite（12 核）/ 32GB

骁龙 X Elite（12 核）/ 64GB

所有配置均配备 55Wh 电池与 60W 原装电源适配器，最高可选 4TB 硬盘版本。

戴尔对比新款 XPS 13 与旧款 12 代版本的续航，在电池容量不变的情况下，LCD 版续航接近翻倍：

FHD+ 屏幕：网页浏览 13.3 小时、本地视频 29.6 小时、在线视频 20.4 小时

QHD+ 屏幕：网页浏览 12.2 小时、本地视频 21.9 小时、在线视频 16.8 小时

LG OLED 屏幕：网页浏览 9.2 小时、本地视频 16.8 小时、在线视频 11.7 小时

IT之家提醒，泄露文档时间为去年 8 月，产品信息可能已经变更，上述分析仅供参考。

▲ 产品外观

参考阅读：

《高通骁龙 X Plus 处理器售价约为 13 代酷睿一半，第二代骁龙 X 系列 2025 年下半年推出》

《戴尔两款骁龙 X Elite 笔记本渲染图曝光，有望为灵越及 XPS 系列新品》

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