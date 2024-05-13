智己汽车联席 CEO 刘涛：LS6 下半年将迎来改款，价格“非常炸裂”

IT之家 5 月 13 日消息，据车媒“AutoLab”，在今晚的发布会结束过后，智己汽车联席 CEO 刘涛接受媒体采访。刘涛透露，智己今后的迭代速度会向 3C 产品致敬，12～18 个月为一个周期，今年下半年还有 LS6 和 LS7 的改款会上市。

刘涛表示，今年年初以来，LS6 的市场表现“确实不及预期”，但该车在下半年迎来改款之后，价格将会非常炸裂。

当问及如何看待特斯拉 FSD 入华之后，刘涛表示，这对行业来说“是个挑战”。特斯拉在视觉算法上“确实令人生畏”，但中国电动汽车品牌仍有机会 —— 主要在两方面。一方面是（自主品牌）更了解中国人的驾驶习惯、更了解中国路况，中国车企数据积累比特斯拉更多也是关键；另一方面，以激光雷达为核心的感知能力更适合面对中国复杂的道路场景。

据IT之家此前报道，上汽 4 月产销快报数据显示，当月自主品牌销量达 21.6 万辆，占公司销量比重突破 60%；新能源车销量达 7.5 万辆，同比增长 9.3%；海外市场销量达 9.2 万辆，同比增长 2.7%。其中，智己汽车 4 月份销量同比增长 49.3%，但是，官方没有披露智己汽车 4 月的具体销量数据。作为对比，去年 4 月智己汽车销量为 2009 辆。

根据乘联会的厂商批发销量数据，智己汽车 4 月批发销量为 3000 辆，零售销量暂时未知。

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