苹果发布 tvOS 17.5 正式版、HomePod 17.5 更新

IT之家 5 月 14 日消息，苹果今日发布了 tvOS 17.5 系统更新，这是去年 9 月发布的 tvOS 17 操作系统的第五次迭代更新，距上次的 tvOS 17.4 更新间隔两个月。

用户可以通过 Apple TV 设备上的“设置”应用获取该更新，前往“系统” > “软件更新”即可下载安装。对于开启了自动更新功能的 Apple TV 设备，将会自动升级至 tvOS 17.5。

与其他操作系统更新相比，tvOS 的更新往往更注重于系统稳定性与性能提升，而非新增功能。在 tvOS 17.5 的测试阶段，并未发现任何新功能的加入。苹果会在每次发布新版本 tvOS 后再更新其 tvOS 支持文档，其中包含详细的版本更新说明。

IT之家注意到，苹果还发布了适用于 HomePod 和 HomePod mini 的 HomePod 软件 17.5 更新。距离上一版 HomePod 软件 17.4 更新已有两个月，该版本引入了新的音乐偏好功能。苹果并未详细说明 HomePod 17.5 包含哪些内容，通用的发布说明仅表示带来了稳定性和性能改进。值得一提的是，HomePod 17.5 更新可能仅适用于特定地区的 HomePod。

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