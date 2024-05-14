谷歌希望 Pixel 手机“无需特殊工具也能让用户自行维修”

IT之家 5 月 14 日消息，随着“维修权”的兴起，谷歌也开始强调其 Pixel 系列手机的可维修性。在最新一期播客中，该公司详细阐述了其“未来让 Pixel 手机和平板电脑更易于维修的计划”。

该公司早在 2022 年就已经与 iFixit 合作，为 Pixel 设备提供零件、工具和维修指南。今年早些时候，谷歌还正式支持了俄勒冈州的“维修权”法案，与苹果形成鲜明对比。

谷歌消费者硬件运营总监 Steven Nickel 表示，他的职责是确保 Pixel 设备在设计之初就充分考虑到后期可维修性，并为 Pixel 用户提供售后支持。

据称，他一直在谷歌内部倡导更好的“维修权”计划，而且他认为所有 Pixel 用户都应该能够自行维修设备。至于如何实现这一目标，他认为可以通过减少 Pixel 手机中使用的胶水量做起。

“我记得我参观了谷歌在日本的维修中心，他们非常有效地概述了拆机过程，”Nickel 说道，“他们按工位划分，其中一个工位只做移除粘合剂的工作。”

他表示，谷歌内部对于改善 Pixel 设备可维修性考虑了很多措施，例如为每款设备设定“可维修性评分”。Nickel 透露，每一代 Pixel 手机的分数都会有所提高，这也是他们共同努力的效果。

他还透露，谷歌没有“像行业惯例那样”将手机维修权限制在 Pixel 设备的生产 / 销售地，“这对我们来说毫无意义”。

最后，他还强调谷歌的长期目标是使 Pixel 设备成为“无需固定装置 / 无夹具”也可以进行维修的典范。Nickel 解释道，“我们的目标是让用户能够只通过厨房里随处可见的东西也能自行更换屏幕。”

就IT之家目前看到的结果来看，谷歌在 Pixel 设备的可维修性方面确实取得了一定进展，但距离实现这一愿景还有很长的路要走，至少目前 Pixel 手机仍需要专用开口工具和螺丝刀等特殊工具才能实现维修。

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