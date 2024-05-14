消息称 Square Enix 重构海外业务，欧洲和美国办事处将裁员

IT之家 5 月 14 日消息，日本游戏发行商和开发商 Square Enix 昨日发布新闻稿，官宣调整发行策略，计划在多个平台推出大型 AAA 游戏之外，还宣布在北美和欧洲分公司进行裁员，影响出版、IT 和集体独立游戏部门的员工，但裁员人数尚未确定。

根据英国当地的法律，Square Enix 英国员工将有为期一个月的咨询期，而受影响的美国员工可能需要在 6 月底之前离职。

在周一的内部会议之后，Square Enix 的许多主要 Slack 频道都被锁定。

Square Enix 近日发布的财报中已有苗头，公司计划从头开始重建海外业务部门，并开始通过结构改革优化欧洲和美国办事处的成本。

就在这一消息发布的同一天，Square Enix 宣布其游戏发行策略将发生重大转变。此前，该发行商的《最终幻想 7 重制版》和《最终幻想 16》等游戏都是先在索尼 PlayStation 5 游戏机上发布，然后再在其他平台上推出。

IT之家此前报道，而在新发行策略上，该公司积极推行多平台战略，会尽可能同时在任天堂平台、PlayStation、Xbox 和 PC 上发行。

该计划还补充说，该发行商计划建立一个平台，让更多的用户可以享受到我们的主要 IP 和 AAA 级游戏，可以让玩家畅玩该公司的所有游戏。

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