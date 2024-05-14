微软测试 Outlook 新措施，抵御垃圾邮件和恶意邮件更好保护用户

IT之家 5 月 14 日消息，微软公司近日发布新闻稿，邀请 Microsoft 365 Insider 项目成员，测试新版 Outlook 邮件应用，引入的几项新功能主要抵御垃圾邮件和恶意邮件，增强用户对 Outlook 的信任。

微软在新版 Outlook 中重点增强了处理垃圾邮件的能力。微软表示垃圾邮件是指收件箱中出现的不受欢迎、未经请求的邮件信息。

它们可能来自那些只是想宣传其产品或服务的公司，有些垃圾邮件被称为网络钓鱼邮件，伪装成来自银行或信用卡公司等可信来源，试图窃取您的信息。

微软主要从三个方面提高抵御垃圾邮件和恶意邮件的能力，IT之家附上列表如下：

在垃圾邮件列表中显示发件人电子邮件地址

在垃圾邮件文件夹邮件列表中的发件人姓名旁边显示发件人电子邮件地址，微软表示可以节省用户调查邮件是否合法的时间。

用户不需要邮件或将鼠标悬停在发件人姓名上，可以更快地判断电子邮件是否合法。

在访问垃圾邮件文件夹中的链接前发出警告

在查看垃圾邮件文件夹中的邮件内容时，微软会提醒你不要点击其中包含的任何链接，以防你正在调查一封潜在的可疑邮件。

报告、阻止或取消订阅

在将邮件报告为垃圾邮件或网络钓鱼邮件后，您现在还可以阻止或取消订阅，从而不再收到来自该发件人的邮件。

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