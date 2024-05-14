深圳：力争 2024 年建成 480kW 以上功率超充站不少于 1000 个

IT之家 5 月 14 日消息，深圳市政府印发《深圳市推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（IT之家以下简称《行动方案》），围绕七大行动提出 50 项具体举措。

深圳希望到 2025 年累计拉动“投资 + 消费”超 1800 亿元，实现以大规模设备更新和消费品以旧换新扩大有效益的投资、激发有潜能的消费，加快建设更具全球影响力的经济中心城市和现代化国际大都市。

在建筑和市政基础设施领域，深圳将推动交流充电桩智能有序改造，加快直流快充站大功率升级，力争 2024 年建成超充站（功率 480 千瓦以上）不少于 1000 个，到 2025 年建成综合能源补给站超 60 座、充电设施不少于 60 万个；推动分布式光伏全面应用，到 2025 年新增分布式光伏 150 万千瓦。

数据显示，截至 2023 年底，深圳全市新能源汽车保有量超 97 万辆，新车电动化渗透率逾 6 成。根据相关规划，到 2025 年底，深圳新能源汽车规模将达到 130 万辆。

图源 Pixabay

在交通运输领域，《行动方案》提出 6 项具体措施，包括推进轨道交通设备更新、道路交通用车电动化升级、环卫物流车辆清洁能源替代、港口及近岸设施设备改造、智慧交通基础设施升级，电动自行车充换电柜改造更新并确保安全。其中到 2025 年，我市要完成置换新能源物流车不少于 5 万辆，在物流配送等商用场景全面推广统一换电模式。

在制造业领域设备更新中，《行动方案》提出，推动制造企业设备批量更新、数字化智能化升级，到 2025 年，打造 200 个工业互联网标杆示范项目；推动工业企业绿色化转型，支持集成电路、显示面板、电池、医药等重点领域节能降碳改造；推动产业园区数字化、智能化、绿色化改造，2024 年完成不少于 100 个产业园区绿色低碳化改造。

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