2024 中国品牌价值评价信息发布，比亚迪位列汽车及配件领域第一名

IT之家 5 月 14 日消息，新华社、中国品牌建设促进会、中国资产评估协会等单位近日在浙江德清联合发布了“2024 中国品牌价值评价信息”。

据介绍，此次参加评价的品牌数量达 1034 个，涵盖大部分行业的龙头企业。本次对其中 775 个品牌进行了品牌价值评价信息发布，发布总品牌价值为 125858 亿元，比去年总品牌价值增加 24348 亿元，平均品牌价值增长 21 亿元。其中，品牌价值超过千亿元的有 28 家。

IT之家附此次中国品牌价值各领域排名情况如下：

比亚迪股份有限公司以 1051.86 亿元的品牌价值，位列汽车及配件企业品牌价值榜首。该公司近日发布了支持 23000rpm 转速电机的 e 平台 3.0 Evo。汽车及配件品牌价值信息情况如下：

中国石油化工集团以 3892.01 亿元的品牌价值，位居能源化工企业品牌价值和企业品牌价值榜首位，能源化工品牌价值信息如下：

中国中车股份有限公司以 1601.21 亿元的品牌价值，名列机械设备制造领域第一。该集团旗下中车资阳公司近日出口了世界最大功率窄轨交流传动内燃机车到塞拉利昂，并在唐克里里成功上线运营。机械设备制造品牌价值信息如下：

中国建筑集团以 2723.68 亿元的品牌价值，位列建筑建材领域第一，建筑建材品牌价值评价情况如下：

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