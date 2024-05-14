消息称 OPPO Reno12 手机全系等深四曲屏，未来该系列将首发新技术

IT之家 5 月 14 日消息，博主 @数码闲聊站 今日发文爆料称，OPPO Reno12 全系将采用等深四曲屏设计，边框控制做到“旗舰级”，并首发支持 Live Photo，号称“解决安卓端实况照片的痛点”。

同时他还提到，OPPO 中端线的技术策略有所调整，可能以后很多类似的新技术都会在 Reno 系列上首发。

在此之前他曾爆料称，OPPO Reno12 将首发天玑 8250 处理器，该处理器使用台积电 4nm 制程工艺，而 OPPO Reno12 Pro 将首发天玑 9200 + 星速版处理器。

IT之家整理此前关于 OPPO Reno 12 Pro 手机的爆料配置信息如下：

6.7 英寸 1.5K 120Hz 等深四曲屏

最大 16GB+512GB

天玑 9200+ 星速版

前置 5000 万像素 JN5

后置 5000 万像素 IMX890 主摄 + 800 万像素 超广角 + 5000 万像素 JN5 2 倍长焦

5000mAh 电池 + 80W 快充

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