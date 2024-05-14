光荣特库摩经典游戏《战国无双 4 DX》Steam 发售，国区 299 元

IT之家 5 月 14 日消息，光荣特库摩经典游戏《战国无双 4DX》现已在 Steam 平台发售，国区售价 299 元，而目前《战国无双 5》为 349 元。

《战国无双 4DX》是 2014 年所发售的《战国无双 4》的加强版，以战国时代的日本作为舞台，收录了多达 150 种以上的服装及武器 DLC。

游戏介绍：

在这款对战国时代进行生动描绘的作品中，共有 55 位各具特色的武将登场。全新推出的“战国无双 4”豪华版包含了超过 150 个此前发布的 DLC，其中包括服装、武器、自定义零件、关卡、BGM 等内容！

游戏特点：

与 55 位各具特色的武将互动，其中包括真田信之和 大谷吉继！

根据玩家们的热烈要求，真田信之和大谷吉继现已加入到本作描绘战国乱世的众多武将行列中。同时，之前仅在日本发售版本中登场的 井伊直虎 和 Yagyu Munenori 也将首次亮相于 "战国无双" 系列正统作品。此外，人气角色例如真田幸村和织田信长等，其角色设计也进行了全面革新，动作要素也得到了进一步强化。这 55 位独具特色的武将构成了本作的核心要素，也是系列历史上登场武将数量最多的一部作品。

畅游战国乱世丰富多彩的历史！

在主要剧情模式中，围绕历史事件展开的剧情将分为两个独立的部分进行讲述。其中，区域故事将聚焦于九州、四国等各地的武将，而统一故事则会详细讲述战国末期的历史事件。与之前的 "战国无双" 作品不同，本作将加入不同势力之间的战斗，让玩家更加深刻地感受到武将们之间的恩怨情仇。亲身体验这些武将们的信念、冲突和复杂情感吧！

体验系列史上最爽快的动作！

系列的一大特色 - 在 1 vs 1000 的战斗中砍倒成群的敌人，如今变得更加爽快！本作加入了全新的要素，例如能够让玩家快速接近敌人并将其斩杀的 "猛袭"，以及在斗志槽满时发动强力攻击并使出系列最强无双奥义 "无双 Frenzy 攻击" 的 "狂乱模式"。此外，角色的攻击类型和整体成长系统也进行了全面的革新。这些新要素不仅为玩家提供了前所未有的攻击花样，同时也带来了系列史上最爽快的游戏体验，同时还保留了 "无双" 系列一贯的简单操作。

在编年史模式中纵横驰骋！

在全新的编年史模式中，玩家可以探索 "战国无双" 的世界，完成各种各样的委托，结识武将，并在各个地区收集道具。通过升级后的编辑模式来自定义武将，在战国乱世的历史上留下属于你的印记吧！

战斗中实时切换角色！

利用 "切换武将" 功能，玩家可以在战场上实时地在两个不同的角色之间进行切换，共同为胜利而战。通过切换角色，玩家可以取得战斗优势，发现隐藏的 目标，并获得各种各样的奖励。玩家还可以为非操作角色设定详细的行动计划。

利用士气与战斗之间的紧密联系！

敌人的士气越高，营地就会越强大。但是，完成任务和击败敌方的旗手可以降低敌人的士气，并使玩家更容易取得胜利。因此，玩家的行动将对战场局势产生巨大的影响。

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