消息称英特尔接近达成融资交易，为爱尔兰晶圆厂筹集 110 亿美元

IT之家 5 月 14 日消息，《华尔街日报》报道称英特尔接近同资产管理公司 Apollo 达成融资协议，英特尔爱尔兰晶圆厂有望获 110 亿美元（IT之家备注：当前约 796.4 亿元人民币）建设资金。

知情人士透露，英特尔和 Apollo 正进行独家谈判，如果不出现意外的话双方有望于未来几周内正式达成交易协议。

爱尔兰是英特尔首座 EUV 光刻量产晶圆厂 Fab34 所在地，是英特尔重要的非美国本土生产基地。

▲ 英特尔爱尔兰莱克斯利普园区

彭博社一月报道称英特尔计划筹集 20 亿美元扩建 Fab34 工厂，金额规模远小于《华尔街日报》昨日报道中提到的 110 亿美元，目前看来英特尔在仔细考虑后进一步扩大了爱尔兰项目的建设规模。

实际上，同英特尔接洽爱尔兰项目融资的资产管理企业并非仅有 Apollo 一家，根据彭博社 4 月底的另一篇报道，竞争该融资合同的公司还包括 KKR 和 Stonepeak。

三家企业本计划组建合资企业实现联合注资，但近来 Apollo 同英特尔达成了单独出资的共识。

Apollo 向英特尔爱尔兰晶圆厂的注资计划有望效仿 Brookfield 的先例：Brookfield 于 2022 年同英特尔达成协议，以 150 亿美元资金换取亚利桑那州晶圆厂项目 49% 股权。

从 Apollo 筹集到的资金有助于英特尔升级离岸产能，满足内外部客户对更大晶圆代工规模和更先进制程的需求。

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