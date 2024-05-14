消息称新款《毁灭战士》游戏将亮相 6 月 Xbox 活动

IT之家 5 月 14 日消息，微软计划今年 6 月 9 日举办 Xbox 游戏展示会，而最新消息称微软、B 社（Bethesda）和开发商 id Software 是可能会在本次活动期间，推出全新的《毁灭战士》游戏。

科技媒体 The Verge 编辑汤姆・沃伦（Tom Warren）发布博文，标题为“寄希望于一些新游戏的发布来解除 Xbox 周围的 Doom（有厄运的意思，也是《毁灭战士》英文原名）”。

另一家游戏媒体 Eurogamer 表示也听到了类似的曝料，同样认为微软会在 Xbox 展示会上推出新款《毁灭战士》游戏。

该媒体还表示 B 社今年 1 月申请了“IDKFA”，而这个名词在初代《毁灭战士》游戏中是广为人知的作弊代码，可以获得游戏中的所有武器和钥匙。

IT之家注：id Software 在 2016 年重启了《毁灭战士》系列游戏，并在 2020 年推出了续作《毁灭战士永恒》。因此，今年该工作室有可能宣布推出延续故事情节的第三款《毁灭战士》游戏，并有可能在 2025 年推出。

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