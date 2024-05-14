新款起亚 EV6 车型亮相，年内在海外市场率先上市

IT之家 5 月 14 日消息，起亚在韩国推出了新款起亚 EV6 车型，提供 Light、Air、Earth 以及 GT-Line 版本可选，指导价 5540~7015 万韩元（IT之家备注：当前约 29.3 ~ 37.1 万元人民币）。

作为中期改款车型，新车针对外观、内饰以及配置、续航等方面进行了更新优化，将于今年在海外市场率先上市。作为参考，现款起亚 EV6 在中国市场共有 4 款车型在售，售价区间为 28.28-43.98 万元。

外观方面，新车针对前脸进行了升级，包括全新的大灯造型，而且格栅部分也采用了经典的虎啸造型，并进行了扁平化处理。此外，新车还提供了 10 种车漆以及 5 种内饰配色可选。

此外，该车采用隐藏式车门把手配合全新的 19 英寸和 20 英寸轮毂，普通版和 GT-Line 车型将配备不同样式的轮毂，同时普通版采用与车身不同色的黑色轮眉，GT-Line 版本则是与车身同色设计。

内饰方面，新车基本沿用了现款车型的设计风格，细节方面略有调整，包括全液晶仪表盘与中控多媒体显示屏，双辐式方向盘；中控台配备了贯穿式的空调出风口并保留了一部分的物理功能按键，同时还搭配了旋钮式的电子换挡机构。配置上，新车增加了无线苹果 Carplay 和 Android Auto、支持无钥匙启动、流媒体后视镜、并且升级了抬头显示以及 AR 导航系统。

动力部分，新车将提供单电机和双电机两种动力版本，其中后置单电机最大功率 168 千瓦，峰值扭矩 350 牛・米；双电机四驱版综合功率为 239 千瓦，峰值扭矩为 605 牛・米。

续航方面，新车升级了 84 千瓦时电池组（Ioniq 5 同款），单电机版本续航为 494 公里，同时新车还支持 350kW 直流充电，18 分钟内可充电 10-80%。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。