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国行诺基亚 235 4G 手机明日预售：200 万像素、Type-C 接口

2024/5/14 14:13:35 来源：IT之家 作者：归泷（实习） 责编：汪淼
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感谢IT之家网友 华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 5 月 14 日消息，诺基亚手机今日官宣，国行诺基亚 235 4G 手机明日 10 点开启预售。手机采用 200 万像素复古相机，金属机身，并升级 Type -C 接口

诺基亚手机官博截图

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诺基亚 235 4G 将在京东、天猫、拼多多、抖音、快手等平台开售。该手机此前已在海外上市，IT之家附相关信息如下：

  • 屏幕：2.8 英寸屏幕

  • 运行：64MB+128MB 内存组合

  • 电池：1450mAh 电池

  • 系统：S30 + 系统

  • 相机：2MP 摄像头

  • 价格：79 欧元（IT之家备注：当前约 617 元人民币）

HMD Global 在 5 月 8 日推出 2024 款诺基亚 3210 功能机国行版，定价 349 元，该手机在开售两天内产品被抢购一空，话题还一度登上微博热门榜单。

诺基亚 3210 手机商品详情页

今天“诺基亚手机”官方微博回顾 HMD Global 目前在售系列国行“诺基亚”复刻功能机，涉及诺基亚 8210/5710 等，并询问用户们“还想看到哪些机型复刻重启”。

诺基亚手机官博截图

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关键词：功能机诺基亚235HMD Global

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