国行诺基亚 235 4G 手机明日预售：200 万像素、Type-C 接口

IT之家 5 月 14 日消息，诺基亚手机今日官宣，国行诺基亚 235 4G 手机明日 10 点开启预售。手机采用 200 万像素复古相机，金属机身，并升级 Type -C 接口。

诺基亚 235 4G 将在京东、天猫、拼多多、抖音、快手等平台开售。该手机此前已在海外上市，IT之家附相关信息如下：

屏幕：2.8 英寸屏幕

运行：64MB+128MB 内存组合

电池：1450mAh 电池

系统：S30 + 系统

相机：2MP 摄像头

价格：79 欧元（IT之家备注：当前约 617 元人民币）

HMD Global 在 5 月 8 日推出 2024 款诺基亚 3210 功能机国行版，定价 349 元，该手机在开售两天内产品被抢购一空，话题还一度登上微博热门榜单。

今天“诺基亚手机”官方微博回顾 HMD Global 目前在售系列国行“诺基亚”复刻功能机，涉及诺基亚 8210/5710 等，并询问用户们“还想看到哪些机型复刻重启”。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。