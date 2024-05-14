九阳京东超品日：抽 1888 用户免单，全场好价保价 618 限今日

京东“九阳超级品牌日”现已开启，全场厨房小电官方好价，且支持保价 618。

京东 App 搜索“九阳超品”四个字即可参与活动：

九阳超品

活动今晚 24 点结束，有需求的小伙伴需速速下手。

部分好价单品

九阳 15WY1J 沸萃养生壶

新品上市售价 299 元，下单时选择“以旧换新”可抵 20 元 + 晒单返 100 元 E 卡，折合仅需 179 元 + 六期免息 + 赠价值 199 元的厨房小电。

本次仅需 179 元，即可带走 199 元厨房小电 + 299 元养生壶（共 498 元），3.6 折真真划算。

下单时可见 199 元赠品“空气炸锅 / 电饭煲 / 豆浆机”三选一。

九阳 40N1S 2 代 0 涂层 IH 电饭煲

新品上市售价 599 元，下单时选择“以旧换新”可抵 50 元 + 活动首页可领 50 元券（京东 App 搜索“九阳超品”），折合仅需 499 元 + 赠价值 499 元的厨房电器 + 再送京东 PLUS 年卡。

PLUS 会员还可购 40 元家居券（点此购券），叠加后仅需 459 元。

本次仅需 459 元，即可带走 499 元厨房小电 + 599 元电饭煲 + 198 元 PLUS 年卡（共 1296 元），3.5 折真真划算。

下单时可见 499 元赠品三选一 + 京东 PLSU 年卡：

九阳 L15-P669 轻音舱低音破壁机

新品上市售价 599 元，下单时选择“以旧换新”可抵 50 元 + 晒单返 100 元 E 卡 ，折合仅需 449 元 + 赠价值 499 元的厨房电器 + 12 期免息。

PLUS 会员还可购 40 元家居券（点此购券），叠加后仅需 409 元。

本次仅需 409 元，即可带走 499 元厨房小电 + 599 元破壁机（共 1098 元），3.7 折真真划算。

下单时可见 499 元赠品五选一：

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九阳超品

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