消息称尼康 Z6III 相机有望 6 月前发布：搭 24.5MP 背照式 CMOS、体积小于 Z8

IT之家 5 月 14 日消息，最近一段时间有关尼康 Z6III 相机的消息不断，近日尼康英国专业服务 Nikon UK Professional Services 宣布将于 2024 年 5 月至 6 月举办一系列活动（第一场活动定于 5 月 29 日举行），外媒 NikonRumors 推测，尼康可能会在相关活动中公布传闻中的尼康 Z6II 相机。

此外，IT之家查询公开资料，今年 2 月尼康 Z6 III 出现在意大利的网络搜索结果，今年 4 月尼康 Z6 III 再次出现在德国 Service Dresden 搜索结果中，不过尼康官方随后都发布声明表示是笔误。

目前关于尼康 Z6 III 相机的规格曝料存在较大出入，在正式发布之前很难确认真实性，以下是其中一个规格版本：

Nikon Z6 Ⅲ 代号 N2214

2450 万像素背照式 CMOS

EXPEED 7 处理器

比 Z6 II 更好的人体工程学设计

可变角度 LCD 屏幕

相比 Zf 优化了视频功能

支持像素位移高分辨率图片摄影

更新提高对焦追焦算法

连拍性能高于 Z6 II

具备 HDMI 和 USBC 接口

机身体积比 Z6 / Z7 大，比 Z8 小

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。