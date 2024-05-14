首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 数码之家>影像器材

消息称尼康 Z6III 相机有望 6 月前发布：搭 24.5MP 背照式 CMOS、体积小于 Z8

2024/5/14 14:08:00 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
评论：

IT之家 5 月 14 日消息，最近一段时间有关尼康 Z6III 相机的消息不断，近日尼康英国专业服务 Nikon UK Professional Services 宣布将于 2024 年 5 月至 6 月举办一系列活动（第一场活动定于 5 月 29 日举行），外媒 NikonRumors 推测，尼康可能会在相关活动中公布传闻中的尼康 Z6II 相机

此外，IT之家查询公开资料，今年 2 月尼康 Z6 III 出现在意大利的网络搜索结果，今年 4 月尼康 Z6 III 再次出现在德国 Service Dresden 搜索结果中，不过尼康官方随后都发布声明表示是笔误

目前关于尼康 Z6 III 相机的规格曝料存在较大出入，在正式发布之前很难确认真实性，以下是其中一个规格版本：

  • Nikon Z6 Ⅲ 代号 N2214

  • 2450 万像素背照式 CMOS

  • EXPEED 7 处理器

  • 比 Z6 II 更好的人体工程学设计

  • 可变角度 LCD 屏幕

  • 相比 Zf 优化了视频功能

  • 支持像素位移高分辨率图片摄影

  • 更新提高对焦追焦算法

  • 连拍性能高于 Z6 II

  • 具备 HDMI 和 USBC 接口

  • 机身体积比 Z6 / Z7 大，比 Z8 小

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：尼康 Z6III尼康 相机

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用