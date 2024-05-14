九州风神预热 AN400 BK 下压式风冷散热器，高 53mm

IT之家 5 月 14 日消息，九州风神 DeepCool 近日在哔哩哔哩平台预热 AN400 BK 下压式散热器，表示这款 53mm 高的产品即将上市。

▲ 图源 九州风神 DeepCool 哔哩哔哩平台动态

实际上，AN400 BK 的非黑化版本 AN400 现已现身九州风神海外官网，整体规格信息已经确认。

九州风神在 AN400 下压式散热器上采用了四根 6mm 热管 + 铜底 + 9215 规格风扇的设计，并配备了 62 片铝制散热翅片，非黑化版本可提供 150W 解热能力。

该散热器搭配的 9215 规格薄扇采用 FDB 轴承、三相六极电机，转速区间 500~2950 RPM，最大风量 31.18 CFM，最大风压 4.8 mmH 2 O。

IT之家注：关于该风扇最大噪声水平，九州风神给出了两个差异较大的数据，分别为 23.2 分贝和 31.2 分贝。

AN400 下压式散热器兼容英特尔 LGA 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 平台和 AMD AM5 / AM4 平台。

目前九州风神官方尚未在社交平台公布 AN400 及其 BK 版本散热器在国内的具体上市时间和定价。

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