索尼集团 2023 财年利润下降 7%，金融服务部门收入下降 22.5%

IT之家 5 月 14 日消息，索尼在今天发布 2023 财年财报，由于金融服务部门表现不佳，导致利润相比去年下降了 7%。

在截至今年 3 月末的 2023 财年中，索尼的营收为 13 万亿日元（IT之家备注：当前约 6032 亿元人民币），同比增长了 19%，不过利润为 1.2 万亿日元（当前约 556.8 亿元人民币），虽与分析师的平均预期相符，但同比下降了 7%，净利润为 9706 亿日元（当前约 450.36 亿元人民币），同比下降 3%。

索尼表示，2023 财年金融服务部门的营业收入为 1736 亿日元，同比下降 22.5%， 这是由于 2022 财年该部门营收相比此前大幅增长；旗舰产品 PlayStation 5 游戏机全年的销售量略低于预期，预计本财年销量将首次出现下滑；受益于日元贬值，索尼音乐和智能手机图像传感器部门的收入增加。

在 1-3 月的第四财季中，索尼实现 3.5 万亿日元的营收，同比增长 14%，但这是索尼自 2020 年 7-9 月季度以来的首次环比下降，营业利润为 2294 亿日元，净利润为 1890 亿日元。

此外，索尼计划从 10 月 1 日起进行拆股，1 股将拆成 5 股，并宣布以不超过 2500 亿日元回购 2.46% 的股份。

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