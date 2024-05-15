华硕台北电脑展新品无畏 Vivobook S 15、创 ProArt P16 笔记本通过韩国能源署认证，真机照片曝光

IT之家 5 月 15 日消息，华硕即将于 Computex 2024 台北电脑展发布的两款新品笔记本 Vivobook S 15、ProArt P16 现已通过韩国能源署认证，其真机照片曝光。

无畏 Vivobook S 15 S5507

华硕新款无畏 Vivobook S 15 笔记本型号 S5507Q（A），将首发搭载骁龙 X Elite 处理器。

IT之家注意到，与今年酷睿 Ultra（S5506）/ 锐龙 8040（M5506）版机型相比，骁龙版 Vivobook S 15 笔记本的屏幕“下巴”明显缩窄，对比触摸板与键盘位置可发现机身布局作出了调整。

华硕此前已经预热，新款无畏 Vivobook S 15 笔记本将在 5 月 20 日举行的 Next Level. AI Incredible. 发布会上发布。

创 ProArt P16 H7606

华硕创 ProArt P16 笔记本电脑整体设计与 ROG 幻 16 Air 近似，B 面仍采用玻璃覆盖屏幕，触摸板新增创系列标志性的华硕 Dial 旋转盘。

华硕已经发布了该款电脑的预热视频，据 ROG 方口电源信息显示，ProArt P16 将搭载 AMD 下一代 Zen 5 Strix Point 处理器与 RTX 4050 / 4060 独立显卡。

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