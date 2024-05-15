TikTok 创作者提起诉讼，寻求阻止美国“不卖就禁”法律

北京时间 5 月 15 日，一群 TikTok 创作者周二表示，他们已向美国联邦法院提起诉讼，试图叫停美国总统拜登签署的 TikTok 剥离法律，认为 TikTok“已对美国人的生活产生了深远影响”。TikTok 剥离法律将迫使字节跳动剥离 TikTok 美国业务，否则就会被美国封禁。此前，TikTok 和字节跳动已起诉美国政府，寻求叫停这项“不卖就禁”法律。

这些提起诉讼的 TikTok 用户包括一名出售农场产品的美国得州海军陆战队退伍军人，一名卖饼干并讨论育儿话题的田纳西州女性，一名制作体育评论视频的北达科他州大学教练，以及一名倡导性侵犯幸存者权利、刚毕业的北卡罗来纳州大学生。

诉讼称：“尽管他们来自不同的地方、不同的职业、不同的社会阶层、不同的政治信仰，但他们一致认为，TikTok 为他们提供了一种独特的、不可替代的表达自己和组成社区的途径。”

美国戴维斯・莱特・特里梅因律师事务所代表创作者提交了诉讼，他们向路透社提供了一份诉讼副本，称该诉讼已提交给美国哥伦比亚特区巡回上诉法院。

截至发稿，美国白宫和司法部尚未就此置评。

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