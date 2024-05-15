华为家庭存储首发“应用数据备份”功能，支持微信聊天记录备份

IT之家 5 月 15 日消息，今日华为宣布华为家庭存储全新升级，业界独家首发“应用数据备份”功能。

据介绍，「应用数据备份」功能可支持含文字、照片视频、文件资料在内微信聊天记录全量备份，并且一键恢复指定备份记录，便捷安全。

华为家庭存储于 2022 年发布，是华为首款 HarmonyOS 家庭数据中心，目前 4TB、16TB、无盘版分别为 2599 元、4599 元和 1899 元。华为家庭存储在华为 1+8+N 战略中扮演着重要的一环，能够与其它设备互联互通，实现快速、便捷的数据存取和流转，还拥有自动同步功能，可以将手机中的照片和文件自动保存到 NAS 中。

据悉，“应用数据备份”功能需搭配 HarmonyOS 4.2 使用，搭载 HarmonyOS 4.2 及以上版本的手机 / 平板可以将微信数据备份到 NAS 上，必要时随时可以恢复微信数据。

IT之家注意到，华为官方还提醒：必须要升级华为家庭存储同步服务，升级时需关闭纯净模式增强防护功能（IT之家附关闭路径：手机设置--系统和更新--纯净模式--增强防护）。

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