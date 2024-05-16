7-Zip 24.05 稳定版发布，可指定兼容版本压缩文件

IT之家 5 月 16 日消息，压缩软件 7-Zip 近日发布了 24.05 稳定版更新，在修复部分 BUG 之外，还引入了全新的 -myv={MMNN}，用于设置压缩 7z 文件算法版本兼容性版本。

IT之家注：MMNN 为 4 位数字，代表不带点的 7-Zip 版本。用户如果指定了-myv={MMNN} 开关，那么 7-Zip 仅使用该版本的压缩算法，但 7-Zip 指定版本以及后续版本可以正常解压。

如果用户没有指定-myv={MMNN}，那么默认情况下 -myv= 2300，也就是说 7-Zip 应用会使用 23.00 版本压缩文件，可以使用 23.00 及后续版本解压文件。

本次版本更新 7-Zip 还引入了 -myfa={FilterID} 和 -myfd={FilterID} ，可以让 7-Zip 使用或者禁用指定的过滤方法来创建 7z 压缩文件。

7-Zip 是一个开放源码的数据压缩程序，主要用在 Microsoft Windows 操作系统，Unix-like 的操作系统如 Linux 与 FreeBSD 下面有 7-zip 的移植版本 p7zip 可以使用。它提供命令行接口的程序或图形用户界面的程序，而且可以与资源管理器结合。

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