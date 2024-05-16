首批适配安卓 15，小米 14 / Pro、Redmi K60 至尊版及平板 6S Pro 12.4 发布澎湃 OS 开发者预览版

IT之家 5 月 16 日消息，为方便发烧友用户尝鲜，帮助开发者第一时间对小米手机进行 Android 15 Beta 1 的升级适配，小米官方宣布即日起面向小米 14、小米 14 Pro、Redmi K60 至尊版、小米平板 6S Pro 12.4 四款机型推出基于 Android 15 的澎湃 OS 开发者预览版。

持有上述设备的用户可通过小米社区下载并线刷基于 Android 15 Beta 1 的小米澎湃 OS 开发者预览版（线刷前请确保已经解 Bootloader 锁）。

Xiaomi 14 Pro 开发者预览版：点击下载

Xiaomi 14 开发者预览版：点击下载

Redmi K60 至尊版 开发者预览版：点击下载

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 开发者预览版：点击下载

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Mi-Flash 线刷教程

①. 下载 Miflash 刷机工具（线刷前请确保已经解 Bootloader 锁）

②. 前往下载对应机型的 ROM 固件。

③.解压并将文件放在 D 盘根目录

④. 手机关机后，长按电源键和音量-键，进入 Fastboot 模式并连接电脑

⑤. 点击加载设备，选中文件

⑥. 务必选择全部删除，点击右上角刷机，等待 10 分钟后即可开始尝鲜

IT之家这里需要提醒大家的是，该版本仅为开发者准备，提前预览 Android 15 Beta 1 的特性，系统稳定性不可预估，不建议普通用户日常使用，刷机前需要做好充分的预期准备。

Android 15 Beta 版在安全性、续航能力和流畅性方面进行了重点优化。

此外，Android 15 还推出了 Android 动态性能框架 (ADPF)，可让游戏和性能密集型应用更直接地与 Android 设备的电源和散热系统交互，能够更高效地处理任务，减少能耗。

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