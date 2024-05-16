谷歌发布安卓 15 Beta 2 更新：引入隐私空间、保存应用配对等

IT之家 5 月 16 日消息，I / O 2024 开发者大会进入第 2 天，谷歌如约为 Pixel 手机放出了安卓 15 Beta 2 更新，整体而言更新幅度并不大，是上月安卓 15 Beta 的增量更新。

IT之家附上安卓 15 Beta 2 更新主要新功能 / 新特性如下：

隐私空间

该功能支持用户选择安卓应用创建独立的区域，谷歌将其比喻为“你不想让他人轻易访问或看到的应用程序”，需要使用指纹、密码等进行身份认证之后才能从应用程序抽屉的底部访问这些应用程序。

例如，你可以在私人空间中隐藏健康或银行应用程序，让你的个人信息仅供自己查看。

保存应用配对

在平板电脑和折叠屏设备商，用户可以选择“保存应用配对”。和常规固定应用类似，创建一个分屏，然后轻点 "常用" 菜单中的新按钮，将其添加到主屏幕。

预测返回

在 Android 15 中，预测返回（用于返回原点、跨任务和跨活动）将不再位于 "开发者" 选项后面。

下载地址：

Pixel 8a: 工厂镜像 — OTA

Pixel 8 Pro: 工厂镜像 — OTA

Pixel 8: 工厂镜像 — OTA

Pixel Tablet: 工厂镜像 — OTA

Pixel Fold: 工厂镜像 — OTA

Pixel 7a: 工厂镜像 — OTA

Pixel 7 Pro: 工厂镜像 — OTA

Pixel 7: 工厂镜像 — OTA

Pixel 6a: 工厂镜像 — OTA

Pixel 6 Pro: 工厂镜像 — OTA

Pixel 6: 工厂镜像 — OTA

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