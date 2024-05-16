消息称 SK 海力士将为特斯拉代工生产电源管理芯片

IT之家 5 月 16 日消息，韩国每日经济新闻报道称，SK 海力士代工部门启方半导体（SK Key Foundry）将于今年下半年开始为特斯拉生产电源管理（PMIC）芯片。

▲ 图源：SK Key Foundry

业内人士表示，SK 启方半导体计划最早于 7 月在忠清北道清州工厂的 8 英寸晶圆厂生产电源管理芯片，并安装在特斯拉电动汽车上。

除了特斯拉之外，SK 启方半导体还在汽车功率半导体领域与多个全球车企展开合作，近期还通过了博世、大陆集团等全球领先汽车零部件公司的生产质量审查。

半导体行业相关人士表示：“SK 启方半导体需要更多资金用于研发和设备投资以确保竞争力，这是客观现实”，他还补充道“随着我们获得专有技术，性能改进的速度将会加快”在电子半导体工艺中。”

SK 海力士 2021 年 10 月宣布以 5760 亿韩元（IT之家备注：当前约 30.59 亿元人民币）的价格收购 Key Foundry，并于 2022 年 8 月完成收购，后续将其改名为 SK 启方半导体。

资料显示，Key Foundry 于 2020 年 9 月从美格纳（MagnaChip）独立出来，主要从事电源管理 IC（PMIC）、面板驱动芯片（DDI）、微控制器（MCU）等的代工生产。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。