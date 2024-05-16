LG Cine Beam Q 激光投影仪 5 月 20 日开售：4K 500 流明，首发 7999 元

IT之家 5 月 16 日消息，LG Cine Beam Q 投影仪将于 5 月 20 日在京东现货开售（目前已开启预售），该投影仪主打“4K 500 流明”，配有 360° 手柄，支持自动屏幕调整，平台显示售价 8999 元，首发限时 7999 元。

据介绍，这款投影仪尺寸为 135x135x80mm，配有一个 360° 旋转手柄，可在墙壁、屏幕、天花板等位置投射影音内容，动态对比度为 450000:1，内置基于 webOS 的家庭 UI，支持苹果 AirPlay 屏幕共享，内置 3W 扬声器。该投影仪支持通过蓝牙配对实现双音频输出，同时连接两台设备。

接口方面，这款投影仪配备 1 个 HDMI、1 个 USB-C 接口（IT之家注：均未说明版本），可通过连接外部设备来支持 4K 30Hz，不支持 HDR。该投影仪没有内置电池，操作时需要连接电源线或外部电池。

其采用 3 通道 RGB 激光技术，可带来 154% DCI-P3（总体）的色域，投影尺寸为 4K 120 英寸；拥有 500 ANSI 流明亮度。此外，其在摆放时会自动校准屏幕对齐并优化焦点，用户无需花费时间调整设置。

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