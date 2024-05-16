科技昨夜今晨 0516：21.99 万元起，乐道首车 L60 开启预售；华为夏季全场景新品发布会 2024；微软中国员工回应“打包赴美”

“科技昨夜今晨”时间，大家好，现在是 2024 年 5 月 16 日星期四，今天的重要科技资讯有：

1、小米完成 10000 辆 SU7 汽车交付，用时 43 天

雷军 5 月 15 日官宣，从 4 月 3 日首次交付开始，43 天时间，小米 SU7 已经交付了 10000 台车（截至 5 月 15 日 10 时）。雷军表示：“我们正在继续扩充产能，确保今年交付 10 万台。感谢大家关心和支持，感谢车主朋友们的耐心和包容！”>> 查看详情

2、问界新 M5 开启全国大规模交付，华为余承东亲自向首批车主交车

5 月 15 日，问界新 M5 正式开启全国大规模交付，华为常务董事、终端 BG 董事长、智能汽车解决方案 BU 董事长余承东亲临交付现场，将新车钥匙递交到首批车主手中。>> 查看详情

3、消息称小米汽车 SU7 计划 6 月开启双班生产，月产能有望增至近 2 万台

小米汽车 SU7 系列刚刚完成 1 万台交付，目标今年完成 10 万台交付。据财联社消息，从多个独立信源处获悉，小米汽车北京工厂计划于 6 月开启双班模式，届时其满产月产能有望增至近 2 万台。>> 查看详情

4、字节跳动豆包大模型掀起价格战：主力模型比行业低 99.3%，日均处理千亿级 Tokens

5 月 15 日，字节跳动豆包大模型正式发布，宣布大模型价格进入“厘时代”。豆包主力模型在企业市场的定价只有 0.0008 元 / 千 Tokens，0.8 厘就能处理 1500 多个汉字，比行业便宜 99.3%。>> 查看详情

5、苹果产品路线图曝光：iPhone 16 / Plus 采用 8GB 内存、2026 年折叠 iPhone 登场

消息源 @Revegnus1 近日发布推文，分享了苹果公司到 2027 年的产品路线规划图。根据路线图细节，苹果今年推出的 iPhone 16 和 iPhone 16 Plus 内存将从 6GB 升级到 8GB。iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 已经配备了 8GB 内存，而今年预估全系配备 8GB 内存。>> 查看详情

6、21.99 万元起：乐道首车 L60 开启预售，定位家庭智能电动中型 SUV

5 月 15 日晚的发布会期间，蔚来汽车旗下子品牌乐道首款车型 L60 正式发布，预售价为 21.99 万元起，官方将其定位为家庭智能电动中型 SUV，将于 9 月上市交付。>> 查看详情

7、华为夏季全场景新品发布会 2024 一文汇总：Pura 70 打头阵，电脑平板手表齐登场

5 月 15 日下午，华为举办夏季全场景新品发布会，华为 MateBook 14、华为 MatePad 11.5“S、华为 WATCH FIT 3、华为儿童手表 5 Pro、华为 Vision 智慧屏 4、华为智能眼镜 2 等十余款新品重磅发布，涵盖了智慧办公、运动健康、影音娱乐、智能家居等诸多场景。>> 查看详情

8、微软中国员工回应“打包赴美”：确实收到调动机会，不影响国内运营

钛媒体称，微软总部下发邮件，通知中国区负责人 AI 研究多个团队，如 C+AI 团队、Azure ML 团队等，整体搬迁至美国或澳大利亚，涉及员工或达数百人。

报道中还提到，收到邮件的员工需要在 6 月 7 日前做决定，要么去美国，要么选择拿补偿离职。据称，微软美国还可帮助解决家属签证。

对此，微软中国内部人士向新浪科技回应称，“据了解是部分员工收到可选的内部调动机会”，不过此次调整“不影响在国内的运营”。>> 查看详情

9、华为与成都高投等完成对鼎桥通信的收购，诺基亚全面退出

鼎桥通信技术有限公司发生工商变更，原股东 TD TECH HOLDING LIMITED 退出，新增成都鼎桥控股有限公司为全资股东。华为、成都高投集团、成都高新集萃科技有限公司、华盖创业投资管理（北京）有限公司等经营者将通过其共同设立的持股公司合计持有鼎桥公司 100% 股权，共同控制鼎桥公司。>> 查看详情

10、厂商秋野地回应“长城炮车主被卡脖身亡”：电动帐篷上升过程中用户进入帐篷内发生意外

5 月 13 日，网友反映成都一长城炮汽车车主被电动车顶帐篷卡脖不幸身亡，质疑车辆存在隐患，该事件引发网络热议。5 月 15 日上午，秋野地（厦门）户外装备科技有限公司发布声明。>> 查看详情

11、OPPO、vivo、荣耀、小米、三星、华硕、字节跳动成立智能终端大模型联盟

在 5 月 15 日的字节跳动 2024 春季火山引擎 Force 原动力大会上，火山引擎与 OPPO、vivo、荣耀、小米、三星、华硕宣布成立智能终端大模型联盟。OPPO 小布助手、荣耀智慧办公智能助手、小米“小爱同学”，以及华硕笔记本电脑的豆叮 AI 助手等应用，均已接入火山引擎的大模型服务。>> 查看详情

12、一汽大众多款车型降价，消息称内部发起“突围行动”：背水一战、向死而生

据每日经济新闻 5 月 15 日报道，一汽大众近期被曝下发了名为“突围行动”的内部通知，内容为“一汽-大众正处于最后的，也是唯一的转型窗口期，除了背水一战我们无路可走，唯有万众一心向死而生。”>> 查看详情

13、索尼 Xperia 1 VI 手机发布：骁龙 8 Gen 3 加持、长焦升级，屏幕回归主流规格

索尼 Xperia 1 VI 手机已正式发布，新机在 Xperia 1 V 的基础上进行了全面的改进。新机最大的变化是屏幕方面，Xperia 1 VI 摒弃了 21:9 比例的 4K OLED 屏幕，转而采用更为常见的 19.5:9 比例的 1080x2340 分辨率显示屏。虽然屏幕尺寸依旧为 6.5 英寸，但由于采用了新的屏幕比例，显示屏的实际可视面积反而略有增大。起售价为 1399 欧元（约 10940 元人民币），将于 6 月初上市发售。>> 查看详情

14、VMware 虚拟机个人免费：Fusion Pro 及 Workstation Pro 即日起可用

博通于 2023 年 11 月完成了 690 亿美元（约 4995.6 亿元人民币）对云计算公司 VMware 的收购，合并后的 VMware 宣布云服务全面取消“永久许可证”并改为订阅制，引起用户不满。

除此之外，VMware 现在又做出了一个小小的但很有诚意的让步：Workstation Pro 和 Fusion Pro 产品现在起将免费供个人用户使用。>> 查看详情

今天就先聊到这里，科技昨夜今晨，咱们明天见。

2024 华为夏季全场景新品发布会专题

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