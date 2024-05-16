OPPO Pad 3 平板参数曝光：骁龙 8 Gen 3 处理器搭配 12.1 英寸 LCD 屏

IT之家 5 月 16 日消息，博主 @数码闲聊站 日前分享了一组平板新品的主要参数，结合此前爆料来看，预计为 OPPO Pad 3。

IT之家汇总如下：

屏幕：12.1 英寸 3K 7:5 LCD，分辨率 3000*2120p ，304PPI，900nit 亮度；

影像：8Mp / 13Mp

性能：骁龙 8 Gen 3+16GB+512GB；

续航：9510mAh 电池 + 67W 有线快充；

其他：USB 3.2 Gen1 接口，Pencil2 智能笔，杜比视界、杜比全景声、 2D 面部识别

▲ IT之家图赏：OPPO Pad 2

作为参考，OPPO Pad 2 发布于 2023 年 3 月，这款平板采用一块 11.61 英寸 2800×2000 LCD 屏幕，搭载联发科天玑 9000 移动平台，辅以 LPDDR5 RAM + UFS 3.1 闪存，8GB+256GB 版售价 2999 元、12GB+256GB 版售价 3399 元、12+512GB 版售价 3999 元。

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