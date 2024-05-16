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消息称 vivo S19 Pro 手机搭天玑 9200+ 处理器，配 6.78 英寸 1.5K OLED

2024/5/16 9:24:11 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
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IT之家 5 月 16 日消息，vivo 即将推出 S19 / Pro 手机，今天博主 @数码闲聊站 曝光了其中 S19 Pro 手机的参数信息，IT之家整理如下：

  • SoC：天玑 9200+

  • 屏幕：6.78 英寸 2800x1260 分辨率 OLED 屏

  • RAM：16GB

  • 存储空间：512GB

  • 前置摄像头：50MP

  • 后置摄像头：50MP“大底主摄”+8MP 超广角 + 50MP“人像中焦”

  • 电池：5500mAh，支持 80W 有线充电

此外，该博主还表示 vivo S19 标准版手机将搭载高通骁龙 7 Gen3 处理器，配备 6000mAh 电池，支持 80W 有线充电，不过没有公布标准版机型的更多信息。

参考IT之家此前报道，先前两款型号分别为 V2364A、 V2362A 的 vivo 新机通过工信部认证、无线电核准，预计便是 vivo S19 / Pro 手机，这两款新机已经集齐上市需要的三证，只待正式对外发布。

作为参考，vivo S18 采用了 6.78 英寸 2800×1260 分辨率朝阳护眼屏（IT之家注：京东方），支持 10bit 色深、120Hz 刷新率、300Hz 触控采样率、2000Hz 瞬时触控采样率，全局激发亮度达 1200nit，局部峰值亮度达 2800nit，支持 2160Hz 高频 PWM 调光。

图片 1

▲ IT之家图赏：vivo S18 花似锦

vivo S18 搭载了高通骁龙 7 Gen 3 处理器，内置 5000mAh 超薄蓝海电池，支持 80W 快充，支持蓝牙 5.4。

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关键词：vivo手机vivo S19

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