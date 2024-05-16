宁波暂停“滴滴出行”“万顺”新增车辆许可？官方回应：内容属实

IT之家 5 月 16 日消息，5 月 15 日，一张“关于暂停滴滴、万顺网约车车辆新增办理的通知”的截图在宁波各微信群流传。宁波市交通执法队有关部门负责人对中国宁波网表示：“截图上的内容属实。”

截图显示：

因滴滴出行科技有限公司宁波分公司、深圳万顺叫车云信息技术有限公司宁波前洋分公司两家平台在 2024 年 1 月-4 月及 5 月 1 日-9 日期间的日均订单双合规率均低于 99%，我局对上达两家平台公司已下发责令整改通知书。同时，依照宁波市交通运输局、宁波市公安局《关于印发宁波市出租汽车市场秩序专项整治行动方案的通知》的相关规定，即日起，各单位暂停受理上述两家平台公司的新增车辆许可申请。

IT之家从报道获悉，宁波市交通执法队有关部门负责人称这项通知来自宁波市交通运输局、市公安局联合开展的出租汽车市场秩序专项整治行动。由于两家平台的订单双合规率低于 99%，市交通运输局下发责令整改通知书，要求对方在三个月内完成整改。

该负责人进一步解释：“所谓‘双合规’，指的是车辆和人员均要合规。车辆必须要有《网络预约出租汽车运输证》，司机要有《网络预约出租汽车驾驶员证》。”

“整治期间，除了针对日均订单双合规率未达 99% 的平台外，对被交通执法部门查处数据未按规定上传的平台，交通部门也将暂停受理其新增车辆注册业务。”该负责人说。

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