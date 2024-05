苹果详解 2024 款 iPad Pro 双层 OLED 屏幕：1600 尼特超高亮度，极端情况仍可能烧屏

IT之家 5 月 16 日消息,苹果在其官网发文,详细介绍了 iPad Pro(M4)的超精视网膜 XDR 显示屏(Ultra Retina XDR display)。

苹果表示,超精视网膜 XDR 显示屏提供高对比度和高亮度的高动态范围(HDR),采用有机发光二极管(OLED)技术,由于 OLED 每个像素单独发光,不需要背光,因此屏幕相比之前可以变得更薄。

为了在大屏显示屏上提供极高的亮度,iPad Pro 采用了双层 OLED (Tandem OLED)设计,两层 OLED 面板的光线经过叠加融合,实现了最大 1000 尼特的 SDR 亮度与最大 1600 尼特的 HDR 亮度。

长期使用后,这块屏幕可能会出现“图像残留”或“烧屏”(burn-in),意味着新图像出现在屏幕上后,显示屏仍会显示旧图像的残影。图像残留是暂时的,正常使用一段时间后会消失;烧屏可能发生在更极端的情况下,例如当同一高对比度图像在高亮度下连续显示较长时间。

苹果表示,超精视网膜 XDR 显示屏有行业最好(the best in the industry)的防烧屏技术,他们采用了特殊算法监控每个像素的使用情况以生成显示校准数据,iPad Pro 使用这些数据自动调整每个像素的亮度水平,减少烧屏的视觉效果并保持一致的观看体验。

IT之家附 iPad Pro (M4) 屏幕详细配置:

