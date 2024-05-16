苹果详解 2024 款 iPad Pro 双层 OLED 屏幕：1600 尼特超高亮度，极端情况仍可能烧屏

IT之家 5 月 16 日消息，苹果在其官网发文，详细介绍了 iPad Pro（M4）的超精视网膜 XDR 显示屏（Ultra Retina XDR display）。

苹果表示，超精视网膜 XDR 显示屏提供高对比度和高亮度的高动态范围（HDR），采用有机发光二极管（OLED）技术，由于 OLED 每个像素单独发光，不需要背光，因此屏幕相比之前可以变得更薄。

为了在大屏显示屏上提供极高的亮度，iPad Pro 采用了双层 OLED （Tandem OLED）设计，两层 OLED 面板的光线经过叠加融合，实现了最大 1000 尼特的 SDR 亮度与最大 1600 尼特的 HDR 亮度。

长期使用后，这块屏幕可能会出现“图像残留”或“烧屏”（burn-in），意味着新图像出现在屏幕上后，显示屏仍会显示旧图像的残影。图像残留是暂时的，正常使用一段时间后会消失；烧屏可能发生在更极端的情况下，例如当同一高对比度图像在高亮度下连续显示较长时间。

苹果表示，超精视网膜 XDR 显示屏有行业最好（the best in the industry）的防烧屏技术，他们采用了特殊算法监控每个像素的使用情况以生成显示校准数据，iPad Pro 使用这些数据自动调整每个像素的亮度水平，减少烧屏的视觉效果并保持一致的观看体验。

IT之家附 iPad Pro (M4) 屏幕详细配置：

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