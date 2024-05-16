魅族 lipro 推出筒射灯 E2 系列：119 元起，Pro 版接入小米、苹果生态

IT之家 5 月 16 日消息，魅族 lipro 推出新品筒射灯 E2 系列，官方标价 170 元，现 7 折到手价 119 元起。

其中，E2 Air / Pro 筒灯采用 58° 大光束角与 UGR≤13 的黄金比例，既实现见光不见灯的出众效果，又提高了照明覆盖面积，5 mm 极窄边框实现嵌入式隐形安装效果，完美适配 75mm 开孔。新品拥相似度 94.86% 的类阳光全光谱、Ra97 旗舰级高显色，支持 RG0 低蓝光、无可视频闪。

E2 Pro 射灯系列 UGR≤6，采用 42mm 深藏光源设计 + 定制级防眩透镜精准控制光线，出光更均匀。

lipro 筒射灯 E2 Pro 支持原生 lipro 智家 App，还可接入米家、小爱同学、Matter、苹果 HomeKit 多个生态系统，实现多场景智能联动。自研调光算法，可实现 0.01%-100% 万级调光。

魅族 lipro 筒射灯 E2 系列根据不同型号提供 7W / 9W / 11W 三种功率，3500K / 4000K / 5000K 三种色温选购。E2 Air 筒灯售价 119 元起，E2 Pro 筒灯售价 249 元起，E2 Pro 射灯售价 279 元起。

IT之家附主要产品图：

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