腾讯地下城与勇士手游 5 月 20 日开放下载创角，已有 800 万以上玩家预约

IT之家 5 月 16 日消息，DNF 手游《地下城与勇士：起源》是由 Neople 研发，腾讯代理发行的地下城与勇士 IP 正版手游。官方表示，为了继承端游原汁原味的体验，让手游玩家也获得爽快的战斗感受，开发人员在端游复刻的基础上进行了深入的移动端优化。

地下城与勇士手游官方现宣布，将在 5 月 20 日在官网和 DNF 助手开放创建角色功能，玩家届时可以下载游戏并抢注 ID，游戏将于 5 月 21 日开服。

有IT之家网友发现，这款游戏目前预约人数已经超过官方号称的“800 万勇士”。

官方表示，从 5 月 20 日 0 点起，官网 / DNF 助手预约用户在 DNF 手游官网 / DNF 助手下载游戏并首次创建新角色，5 月 21 日开服后即可在官网-勇士百宝箱和游戏内-活动中心领取多种道具：

2 张 + 10 装备强化券

萌萌的雪人装扮

泰拉石追忆武器装扮

专属魔力神龙伤害字体

经典像素帽子装扮

专属超能小浣熊宠物

专属魔界人头像框

专属忠诚冒险家称号等

DNF 手游韩服早在 2022 年 3 月 24 日在韩国上线，这款产品上线不到八个月后，累计流水已接近 10 亿元人民币。

根据IT之家此前消息，《DNF 手游》国服原定于 2020 年 8 月 12 日上线，但官方在 2020 年 8 月 10 日发布紧急公告，因游戏内防沉迷系统需要进行升级，《DNF 手游》延期上线。

今年 2 月 2 日，《DNF 手游》获取到了国家新闻出版署下发的版号。2 月 29 日《DNF 手游》先遣测试开启。此外，官方今日还宣布代言人为迪丽热巴。

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