蔚来李斌谈乐道汽车会与理想竞争：有竞争很正常，对消费者是好事

IT之家 5 月 16 日消息，蔚来昨晚正式发布了第二品牌乐道（ONVO），蔚来创始人李斌称，乐道是“阖家欢乐，持家有道”的意思，该品牌定位于家庭市场。

蔚来董事长 CEO 李斌表示，乐道品牌面向家庭用户，并且价格也与理想纯电产品理想 L6 有所重合。他认为，乐道和理想都面向家庭用户，价位区间也有重合，会有竞争但很正常，对消费者是好事，选择更多了。他还提到，李想是蔚来的早期投资人，做纯电都是队友，都特别欢迎。

此外，李斌还表示，目前还有用户选增程、插混以及油车，就是充换电基础设施还不够完善。需要行业齐心协力解决，让用电车和油车一样方便。蔚来会努力建设更多换电站，充电桩，让用户安心使用纯电车。

除了乐道品牌之外，蔚来总裁秦力洪补充，蔚来的第三品牌也很快了，一年内就会和大家见面。对此，李斌表示，第三品牌不代表廉价车，不会只有几个点的毛利率，还是要有合理的回报，类似于宝马 mini，奔驰 smart，价格会便宜一些，但不会做七八万的车。

乐道 L60 目前已经开始接受预订，预售价 21.99 万元起，详情可见IT之家此前报道。对于新车定位，乐道汽车总裁艾铁成表示，这个价位段，最重要的就是家庭用户，接近 90%，家庭定位这是很自然的选择。蔚来积累的体系化能力，让乐道生而成熟，加电能力是行业第二。

他强调，两个品牌客户群体非常不同，乐道面对新的客户群。乐道也在积极布局渠道网络。他透露，乐道的销售渠道，主要在商圈和汽车门店，也会有合作伙伴，但管理模式还是坚持直营模式。在乐道 L60 上市时销售门店至少会有一百家；服务网络很快就会达到几百家。

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