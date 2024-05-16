爱奇艺 2024 年第一季度 Non-GAAP 运营利润 11 亿元，同比增长 5%

IT之家 5 月 16 日消息，爱奇艺今日发布了截至 3 月 31 日的 2024 年第一季度财报：总营收为 79 亿元，同比下滑 5%。

利润方面，第一季度，爱奇艺 Non-GAAP（IT之家注：非美国通用会计准则）运营利润为 11 亿元，同比增长 5%，创历史新高，运营利润率为 14%。相比之下，2023 年第一季度运营利润为 10 亿元，运营利润率为 12%。

其中，会员服务营收 48 亿元，月度平均单会员收入（ARM）创新高，连续 6 个季度环比增长。在线广告服务营收 15 亿元，同比增长 6%；内容发行营收 9.28 亿元，同比增长 27%。

一季度，爱奇艺总成本为 56 亿元，同比下降 5%。作为成本的主要组成部分，内容成本为 40 亿元，同比下降 5%。

爱奇艺创始人、首席执行官龚宇表示：“得益于经营效率的稳步提升，我们的运营利润和运营利润率创历史新高。生成式 AI 赋能运营初见成效，期待利用生成式 AI 提升头部内容的供给能力，扩展未来增长空间。”

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