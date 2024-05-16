vivo Y200 系列新机预热：Y200 GT 搭载高通第三代骁龙 7，144Hz 1.5K 金刚护眼屏

IT之家 5 月 16 日消息，vivo 将于 5 月 20 日 14:30 发布 Y200 系列新机，今日官方对新机进行了预热。

vivo 品牌副总裁贾净东发布微博正式曝光了即将发布的 Y200 系列新品，并在微博中介绍了 Y200 系列的 6 大越级性能，同时他还称该系列将是 vivo 为国民奉上的“六边形英雄战士”。

IT之家注意到，从曝光的产品海报上看，这次 Y200 系列会有 Y200、Y200 GT、Y200t 三款产品。Y200 有“皓夜”、“繁花”、“赤橙”三种配色；Y200 GT 有“雷鸣”和“风暴”两种配色；Y200t 有“晴山”和“极光”两种配色。

其中，vivo Y200 的全新配色“赤橙”采用旗舰级质感素皮，防污耐刮，追光云窗镜组、超轻薄机身设计，内置 6000mAh 超薄蓝海电池，DOU 2 天续航，支持 80W 远航闪充。

vivo Y200 GT 采用全新立体细闪风暴纹理、超轻薄机身设计，搭载高通第三代骁龙 7、144Hz 1.5K 金刚护眼屏，内置 6000mAh 超薄蓝海电池，DOU 2 天续航，支持 80W 远航闪充。

根据贾净东的说法，即将发布的 Y200 系列新品将具备 6 大越级表现，分别是超清、特薄、好芯片，抗摔、防水、长续航，不妨期待一下。

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