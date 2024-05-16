北京：拟探索分体式飞行汽车城际通勤及城内摆渡应用新业态

IT之家 5 月 16 日消息，北京市经济和信息化局 15 日就《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案（2024-2027 年）（征求意见稿）》公开征求意见。

《方案》提出，北京市具有低空经济发展的独特资源和基础条件，具备先天优势和巨大潜力，推动低空经济发展，前景光明、意义重大。

IT之家附发展目标：

在确保安全的前提下，力争通过三年时间，低空经济相关企业数量突破 5000 家，低空技术服务覆盖全国，低空产业国际国内影响力和品牌标识度大幅提高，产业集聚集群发展取得明显成效，低空产业体系更加健全，在技术创新、标准政策、应用需求、安防反制等领域形成全国引领示范，带动全市经济增长超 1000 亿元。

《方案》提出一系列重点任务，包括如下内容：

依托北京科技创新及需求集中资源，支持各区引进、培育无人机、eVTOL、飞行汽车、新能源通用航空平台等先进整机制造项目，培育整机龙头企业和品牌产品。

应急救援方面，加快房山基地建设，推进通用航空在全市开展应急通讯、消防灭火、巡检巡查等领域应用示范。物流配送方面，依托延庆八达岭机场开通西北物流支线等航线，构建无人机 + 公交物流配送新模式。

城际通勤方面，建立大兴机场与雄安新区，首都机场与天津、廊坊等地区的通勤航路航线，探索分体式飞行汽车城际通勤 + 城内摆渡应用新业态。特色文旅方面，在延庆、平谷、密云等区发展低空旅游、飞行体验等产业。

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