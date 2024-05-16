理想汽车遭集体诉讼，被指夸大 MEGA 市场需求致股价大跌

IT之家 5 月 16 日消息，据名为“国际律师”的微信公众号发文称，“理想汽车 Li Auto Inc (NASDAQ: LI) 因证券欺诈案已经于近日被投资者集体诉讼至法院。在目前的诉讼中投资者指控该公司及部分高管在本案诉讼期间进行虚假陈述，违反证券法令投资者受损。投资者向法院申请判令被告赔偿因其违法行为导致股价下跌给投资者造成的损失。”

在目前的集体诉讼中，投资者指控被告在整个诉讼期间做出虚假和 / 或误导性陈述和 / 或未能披露：理想在推出首款电池电动汽车车型 Li MEGA 时，夸大了市场对车辆的需求和运营策略的有效性；因此，该公司不太可能达到 2024 年第一季度的车辆交付量预期；前述事项一经披露，很可能对公司财务状况产生重大负面影响；因此，该公司在本案诉讼期间的公开声明存在重大虚假和误导性。

另据财新网报道，在美股市场中，类似的集体诉讼非常普遍。理想汽车称，指控毫无依据，会全力保护公司和股东利益。

理想汽车原本对首款纯电动 MPV 车型 MEGA 寄予厚望，并为其制定了激进的销量目标，但该车型在 3 月 1 日上市后表现不及预期。理想汽车于 3 月 21 日调整了一季度和全年销量目标。2 月 29 日至 3 月 21 日期间，理想汽车股价跌去三成。

IT之家此前报道，据 21 世纪经济报道，从多位独立信源处获悉，五一假期之后，理想内部正在进行新一轮全公司的人员优化，整体优化比例超过 18%。2023 年财报显示，理想汽车近 3.16 万人，按照优化比例来计算，这轮优化涉及超过 5600 人。

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