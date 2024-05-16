欧盟对 Meta 展开正式调查，涉平台潜在成瘾性与未成年人保护等

IT之家 5 月 16 日消息，欧盟内部市场专员蒂埃里・布雷顿 5 月 16 日在社交媒体平台 X 宣布，欧盟今日根据《数字服务法》（DSA）对 Meta 旗下的 Facebook 和 Instagram 展开正式调查，“我们认为 Meta 在履行《数字服务法》义务方面做得不够好，即降低欧洲年轻人在 Facebook 和 Instagram 平台上受到负面影响的风险”。

布雷顿表示，欧盟将深入调查以下方面：平台的潜在成瘾性和“兔子洞”效应（IT之家注：指用户在浏览网络内容时，容易被连续性的内容所吸引，从而可能导致他们逃离现实生活的现象）；年龄验证工具的有效性；在推荐系统运行过程中为未成年人提供的隐私和安全程度。

“欧盟委员会担心 Facebook 和 Instagram 的系统，包括其算法，可能会刺激儿童沉迷网络行为，并制造 ‘兔子洞’ 效应，” 欧盟委员会在一份声明中表示。

作为欧盟去年启动的一项名为“数字服务法案”（DSA）的一部分，科技公司被要求加强打击平台上非法有害的内容。

根据《数字服务法案》，违规公司最高将被处以相当于其全球年营业额 6% 的罚款。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。