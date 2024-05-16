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李彦宏：百度搜索 11% 结果由 AI 生成，搜索最可能成 AI 时代“杀手级 App”

2024/5/16 21:01:42 来源：IT之家 作者：清源 责编：清源
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IT之家 5 月 16 日消息，在百度 2024 年第一季度财报电话会上，百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏表示，目前百度搜索上已有 11% 的搜索结果由 AI 生成，让搜索能更准确、更有组织、更直接地回答用户问题。

李彦宏表示，百度搜索的 AI 重构工作仍处于早期阶段，整体来看，搜索最有可能成为 AI 时代的 Killer App（杀手级应用）

“文心一言”发布一年多，用户数量已突破 2 亿，文心大模型日调用量也达 2 亿。百度于近期推出多个轻量级大语言模型，并上线 Agent Builder、App Builder 和 Model Builder 三大开发工具。得益于文心大模型和飞桨的相互促进，截至 4 月中旬，飞桨社区上的开发者数量已达 1300 万人。

综合IT之家今日早些时候的报道，百度今年 Q1 实现总营收 315 亿元，百度核心营收 238 亿元。2024 年 3 月百度 App 月活用户达 6.76 亿，同比增长 3%，季度在线营销收入 170 亿元。李彦宏表示，继上季度与中国三星、荣耀合作后，本季度，小米、OPPO、vivo 等手机厂商均接入文心大模型 API

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关键词：李彦宏百度搜索百度人工智能文心一言

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