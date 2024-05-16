向 YouTube 宣战？TikTok 测试 60 分钟长视频上传功能

IT之家 5 月 16 日消息，短视频平台 TikTok 正悄悄测试一个新功能：允许用户上传长达 60 分钟的视频。这项功能目前仅对部分地区的小部分用户开放，TikTok 公司也表示暂未有全面铺开的计划。

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这一功能的测试标志着 TikTok 正式进军长视频领域。该平台最初以 15 秒短视频风靡全球，但近年来不断放宽时长限制。在巩固短视频优势的同时，TikTok 也在有意试水长视频，意图与另一大视频平台 YouTube 正面竞争。

TikTok 表示，虽然用户可以通过分段发布和引导观众观看后续内容的方式来实现长视频的呈现，许多创作者表示，现有时长限制对于烹饪教程、美妆教学、教育课程、喜剧小品等内容创作而言稍显局促。

据 TechCrunch 报道，增加视频时长上限无疑为创作者提供了更大的创作空间，能够尝试制作更多样化、更深入的内容。同时，此举也让 TikTok 与 YouTube 的竞争更加白热化。通过允许用户上传 60 分钟的视频，TikTok 平台或许能吸引原本在 YouTube 发布内容的创作者。

长视频的引入也可能为平台带来全新的内容形式，比如完整剧集的发布。去年，流媒体平台 Peacock 就曾将美剧《Killing It》的第一集拆分成五段发布在 TikTok 上。但如果 60 分钟的视频上传功能上线，此类操作将不再必要。

IT之家注意到，许多电视台和流媒体平台已经习惯在 YouTube 上发布剧集的第一集以吸引新观众，TikTok 的长视频功能为他们提供了另一种选择。毕竟，TikTok 目前已是许多影视剧集接触观众的重要渠道，更长的视频时长无疑会鼓励发行商在该平台分享更多内容。

不过，并非所有用户都对长视频内容感兴趣。为了提升长视频观看体验，TikTok 也在进行一系列的测试，例如尝试横屏全屏模式、带进度条缩略图的视频以及通过按住视频右侧实现快进的功能（该功能已于去年上线）。

和所有测试功能一样，目前尚不清楚 60 分钟视频上传功能何时或是否会正式向所有用户开放。

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