白嫖 TGA 年度最佳游戏，Epic 喜加一《龙腾世纪：审判》年度版免费领取

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IT之家 5 月 16 日消息，Epic 本周送出的游戏是《龙腾世纪：审判》年度游戏版，下周的免费游戏仍是“神秘游戏”。值得一提的是，本作曾于 2014 年摘得 TGA 年度最佳游戏大奖。
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《龙腾世纪：审判》游戏简介：
你是审判官，肩负着拯救世界的使命。但前方的道路充满了各种艰难抉择。塞达斯是一片纷争之地。即便在恶魔大举入侵之时，派系间的战争也未曾中断。那你呢？唯有你和你的勇士们有能力一统乱局。你的职责就是领导他们…… 或堕落下去。
此次参与活动的“年度版”，包含如下内容：
游戏本体
审判之焰武器、护甲和披甲坐骑
《龙腾世纪》多人游戏豪华版宝箱
天境王座、红鹿海拉和沼泽独角兽
哈肯之颌 DLC 组合包
血统 DLC 组合包
入侵者 DLC 组合包
亚瓦尔的战利品：5 个全新坐骑、2 套全新护甲以及新的自定义选项，用来打造你的天境基地。
库纳利的战利品：1 个披甲坐骑、全新护甲套装（其中包含一个大将军风格的护甲）以及天境物品。
系统要求见下图：
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