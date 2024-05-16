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首页 > 游戏之家>游戏快报

白嫖 TGA 年度最佳游戏，Epic 喜加一《龙腾世纪：审判》年度版免费领取

2024/5/16 23:30:19 来源：IT之家 作者：清源 责编：清源
评论：
感谢IT之家网友 Alejandro86湚老咸鱼有一个成果石原里美幸福手写的从前 的线索投递！

IT之家 5 月 16 日消息，Epic 本周送出的游戏是《龙腾世纪：审判》年度游戏版，下周的免费游戏仍是“神秘游戏”。值得一提的是，本作曾于 2014 年摘得 TGA 年度最佳游戏大奖

IT之家附领取链接：点此前往

《龙腾世纪：审判》游戏简介：

你是审判官，肩负着拯救世界的使命。但前方的道路充满了各种艰难抉择。塞达斯是一片纷争之地。即便在恶魔大举入侵之时，派系间的战争也未曾中断。那你呢？唯有你和你的勇士们有能力一统乱局。你的职责就是领导他们…… 或堕落下去。

此次参与活动的“年度版”，包含如下内容：

  • 游戏本体

  • 审判之焰武器、护甲和披甲坐骑

  • 《龙腾世纪》多人游戏豪华版宝箱

  • 天境王座、红鹿海拉和沼泽独角兽

  • 哈肯之颌 DLC 组合包

  • 血统 DLC 组合包

  • 入侵者 DLC 组合包

  • 亚瓦尔的战利品：5 个全新坐骑、2 套全新护甲以及新的自定义选项，用来打造你的天境基地。

  • 库纳利的战利品：1 个披甲坐骑、全新护甲套装（其中包含一个大将军风格的护甲）以及天境物品。

系统要求见下图：

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关键词：Epic喜加一龙腾世纪

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