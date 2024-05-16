白嫖 TGA 年度最佳游戏，Epic 喜加一《龙腾世纪：审判》年度版免费领取

IT之家 5 月 16 日消息，Epic 本周送出的游戏是《龙腾世纪：审判》年度游戏版，下周的免费游戏仍是“神秘游戏”。值得一提的是，本作曾于 2014 年摘得 TGA 年度最佳游戏大奖。

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《龙腾世纪：审判》游戏简介：

你是审判官，肩负着拯救世界的使命。但前方的道路充满了各种艰难抉择。塞达斯是一片纷争之地。即便在恶魔大举入侵之时，派系间的战争也未曾中断。那你呢？唯有你和你的勇士们有能力一统乱局。你的职责就是领导他们…… 或堕落下去。