松下 LUMIX S9 相机顶视图曝光：无机械快门，配 2 款新紧凑型镜头

IT之家 5 月 17 日消息，科技媒体 l-rumors 近日发布博文，分享了松下 LUMIX S9 相机的更多渲染图，并分享了该相机的顶视图。

松下公司为了保持机身的“纤薄”，没有配备机械快门。消息源还表示 S9 将配备两款紧凑型镜头：一个是 18-40mm 薄饼变焦镜头，另一个是薄饼素描镜头。

相关消息称 松下新品 LUMIX S9 相机将于 5 月 22 日 22 点发布，黑色、蓝色、绿色和红色四款配色，具备机身防抖，搭载 S5M2 相机同款 2400 万像素图像传感器，无电子取景器，触摸翻转屏。

该相机具备专用的 LUT 按钮，可切换不同 LUT 滤镜效果，类似于富士 XT50 胶片模拟切换旋钮，支持自定义 LUT，国行预计仅售 8000 左右。同期将配合发布新品 18-40mm 镜头，以及新品饼干定焦镜头。

消息源还分享了松下 LUMIX S9 相机的一些信息，IT之家附上规格如下：

相机有黑色、绿色（见泄露图片）、蓝色和红色版本

采用和 S5II 相同的铰接式屏幕

LUMIX S9 将配备 2 支新的薄饼镜头：一个新的 18-40mm 镜头和一个新的薄饼镜头。

消息源还表示已经看到了 LUMIX S9 相机真机，看到了新的镜头以及拍摄的样张，并看到了新的 LUT 按钮，认为 LUMIX S9 是一款“赢家”相机。

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